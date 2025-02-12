Український міністр наголосив, що позиція Києва у цьому питанні залишається незмінною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Що заявив Умєров

Керівник українського оборонного відомства після засідання "Рамштайн" по допомозі Україні в штаб-квартирі НАТО в Брюселі не погодився із заявою міністра оборони США Піта Гегсета. Він зауважив, що наша держава і далі прагнутиме членства у Північноатлантичному альянсі.

Наша позиція завжди незмінна: ми хочемо бути країною НАТО, ми будемо країною НАТО, ми будемо країною Європейського союзу. Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. Тому у нас свої пріоритети. Тому будь-які висновки робимо разом з нашим народом,

– заявив він.

Рустем Умєров також зазначив, що "Рамштайн" сфокусований на безпекову та оборону допомогу, тому в цьому плані всі політичні речі будуть говориться не міністрами оборони. "Ви чули ці заяви останні 33 роки.Тому треба звикати до будь-яких заяв", – резюмував він.

Нагадаємо, глава американського оборонного відомства Піт Гегсет під час свого першого засідання Контактної групи з питань оборони України у середу, 12 лютого, заявив, що звільнення всієї окупованої Росією території України "є нереальною метою".

Американський міністр своєю чергою зазначив, що "гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань". Також, на його думку, питання вступу України до НАТО не є "реалістичним результатом дипломатичного урегулювання конфлікту".