На пресконференції 12 лютого після засідання Контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі Гілі заявив, що країни, які були на засіданні, мають забезпечити державі якомога сильнішу позицію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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Що заявив Гілі про Україну

Міністр оборони Британії зауважив, що він завжди чітко заявляв, що законне місце України – в НАТО. Окрім цього, він також згадав про заяву глави Пентагону Піта Гегсета щодо того, що вступ України до Північноатлантичного альянсу та повернення до кордонів 2014 року є нереалістичним.

На думку Гіллі, цією заявою він підтвердив свою прихильність до подальшої участі в Контактній групі з питань оборони України. Очільник британського Міноборони додає, що президент США Дональд Трамп, як і Велика Британія, хоче бачити довгострокове вирішення війни Росії з Україною.

Це рішучість працювати пліч-о-пліч, але також бачити, як інші країни, особливо в Європі, посилюють підтримку України. І ми будемо посилювати підтримку, будемо робити більше для європейської безпеки, більше оборонних витрат – ми будемо це робити",

– каже Гілі.

Водночас, як повідомляє "Європейська правда", міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш вважає, що після заяв глави Пентагону Піта Гегсета запрошення України до Північноатлантичного альянсу "не буде".

За його словами, якщо немає згоди найважливішої держави в НАТО, то не варто "створювати собі надії, що це запрошення буде, що воно якось впаде з неба". Однак, глава польського Міноборони додає, що потрібно робити все для того, щоб Україна виграла війну, а встановлений мир був справедливим.