Про це 24 Канал пише, посилаючись на слова президента Володимира Зеленського в інтерв'ю The Economist.

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Як Україна може забезпечити собі безпеку без НАТО

Президент зазначив, що якщо Україну не візьмуть до НАТО, то в армії можуть подвоїти кількість військових. Для завершення війни та посилення обороноспроможності Україна повинна отримати гарантії безпеки, які повністю залежать від Дональда Трампа.

Якщо Україна не буде в НАТО, це означає, що Україна будуватиме НАТО на своїй території. Значить, нам потрібна така ж численна армія, як сьогодні у росіян. А для всього цього нам потрібні зброя і гроші. І ми будемо просити про це США,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також додав, що перемовини з Росією не можливі без стійкої безпеки. Ці гарантії Україні можуть надати партнери. Від Європи вона може отримати фінансування на розвиток армії, а від США – "конкретні види зброї", зокрема системи ППО та далекобійні ракети.

Раніше Володимир Зеленський зазначав, що гарантії безпеки для України неможливі без підтримки США. Без Сполучених Штатів, ці гарантії, за його словами, "не будуть реальними". Ба більше, деякі ЗМІ пишуть, що без посередництва США Україна може не вистояти перед вимогами Росії та завершити війну капітуляцією.