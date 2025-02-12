У європейських країн недостатньо солдатів для стримування Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю українського лідера для The Economist.

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Зеленський оцінив можливості Росії та Європи

Володимир Зеленський під час розмови зауважив, що станом на сьогодні у Росії є орієнтовно 220 бойових бригад. Водночас наша держава має 110 бойових бригад, поки в Європи є лише 80. На його думку, європейські країни не встоять без України.

Ви розумієте, що відбувається? Без України Європа буде окупована. Без допомоги США він поступово з'їсть нас, тому що ми вдвічі менші,

– заявив він.

За його словами, стороні, яка атакує, необхідно мати втричі більше бойових бригад. У такому разі їй вдасться захопити територію ворога і перемогти. Тому для того, щоб окупувати Україну, російському диктатору Владіміру Путіну потрібно не 220 бригад, а 330.

""У Європі їх 80. Завтра, якщо він розвернеться і піде в Європу, він окупує всю Європу. Європа нічого не зможе зробити. Нічого. Це дуже серйозно. Тобто Україна не просто захищає себе. Україна стримує 1 мільйон росіян". – додав український лідер.

Президент наголосив, що зараз наші захисники наразі стримують 1 мільйон російських військ, борючись із ними. Він висловив зацікавленість у тому, що робитиме Європа, якщо Путін невдовзі скаже, що піде наступом у бік європейських держав.

До слова, також він зазначив, що за даними української розвідки, у 2025 році Росія хоче збільшити свою армію на 12 – 15 дивізій. Це складе близько 150 тисяч осіб. Вони, із великою ймовірністю, проходитимуть тренування в Білорусі, окупанти можуть піти на Польщу або Литву.