У европейских стран недостаточно солдат для сдерживания России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского лидера для The Economist.

Смотрите также Зеленский сравнил украинские, российские и европейские войска

Зеленский оценил возможности России и Европы

Владимир Зеленский во время разговора отметил, что на сегодня в России есть ориентировочно 220 боевых бригад. В то же время наше государство имеет 110 боевых бригад, пока у Европы есть только 80. По его мнению, европейские страны не устоят без Украины.

Вы понимаете, что происходит? Без Украины Европа будет оккупирована. Без помощи США он постепенно съест нас, потому что мы вдвое меньше,

– заявил он.

По его словам, стороне, которая атакует, необходимо иметь втрое больше боевых бригад. В таком случае ей удастся захватить территорию врага и победить. Поэтому для того, чтобы оккупировать Украину, российскому диктатору Владимиру Путину нужно не 220 бригад, а 330.

""В Европе их 80. Завтра, если он развернется и пойдет в Европу, он оккупирует всю Европу. Европа ничего не сможет сделать. Ничего. Это очень серьезно. То есть Украина не просто защищает себя. Украина сдерживает 1 миллион россиян". – добавил украинский лидер.

Президент подчеркнул, что сейчас наши защитники сейчас сдерживают 1 миллион российских войск, борясь с ними. Он выразил заинтересованность в том, что будет делать Европа, если Путин вскоре скажет, что пойдет наступлением в сторону европейских государств.

К слову, также он отметил, что по данным украинской разведки, в 2025 году Россия хочет увеличить свою армию на 12 – 15 дивизий. Это составит около 150 тысяч человек. Они, с большой вероятностью, будут проходить тренировки в Беларуси, оккупанты могут пойти на Польшу или Литву.