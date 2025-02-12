Глава государства считает, что гарантии безопасности для Украины также защитят Европу от посягательств России. Зеленский уверен, что Путин не остановится. Его цель – восстановление СССР и влияния во времена российской империи, передает 24 Канал.

"Россияне планируют наступление на Польшу и Литву через Беларусь. Это похоже на то, как начиналось полномасштабное вторжение, – Зеленский.

"В 2025 году Россия увеличит свою армию на 12-15 дивизий, что составит около 150 тысяч человек, а также привлечет северо-корейские войска. Мы считаем, что эти подготовленные войска будут проходить тренировки в Беларуси"