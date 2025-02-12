Почему Украине выгодна сделка с США

Зеленский отметил, что сейчас Путин бесплатно получает бесценные полезные ископаемые, принадлежащие Украине, из-за оккупации украинской территории, сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента.

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Напомним! Ранее стало известно, что Зеленский предложил Трампу приоритетный доступ США к украинским полезным ископаемым еще в сентябре 2024 года, во время официального визита.

Владимир Зеленский Президент Украины Мы знаем как они (россияне – 24 Канал) уничтожали и возможности добычи и переработки, распиливали, как говорится, целые заводы, затапливали шахты и тому подобное. То есть это экологическая катастрофа, но прежде всего, это то, что принадлежит украинскому народу.

Зеленский отметил, что защищать богатства Украины нужно уже сейчас. Президент сделал акцент на том, какая часть украинских полезных ископаемых уже под оккупацией России. Речь идет, в частности, об объектах в Черном море.

Нужно понимать, что добыча могла бы принести Украине значительную прибыль, которая наполняла бы бюджет.

Этого не было раньше. Мы можем дать возможность инвестировать в них (полезные ископаемые – 24 Канал) нашим партнерам. Прежде всего – американскому бизнесу,

– подчеркнул Зеленский.

Зеленский уточнил, что о реализации этого замысла нужно говорить предметно. По словам президента, соответствующие обсуждения продолжаются.

Обратите внимание! Зеленский также отметил, что защита украинских ископаемых является важной составляющей безопасности для мира. В частности, из-за тесных связей России с Ираном, Северной Кореей и Китаем.