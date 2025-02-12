Чому Україні вигідна угода з США

Зеленський зазначив, що зараз Путін безплатно отримує безцінні корисні копалини, що належать Україні, через окупацію української території, повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Президента.

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Нагадаємо! Раніше стало відомо, що Зеленський запропонував Трампу пріоритетний доступ США до українських корисних копалин ще у вересні 2024 року, під час офіційного візиту.

Володимир Зеленський Президент України Ми знаємо як вони (росіяни – 24 Канал) знищували і можливості видобутку і переробки, розпилювали, як то кажуть, цілі заводи, затоплювали шахти тощо. Тобто це екологічна катастрофа, але передусім, це те, що належить українському народу.

Зеленський наголосив, що захищати багатства України потрібно уже зараз. Президент зробив акцент на тому, яка частина українських корисних копалин уже під окупацією Росії. Йдеться, зокрема, про об'єкти у Чорному морі.

Потрібно розуміти, що видобуток міг би принести Україні значні прибутки, які наповнювали б бюджет.

Цього не було раніше. Ми можемо дати можливість інвестувати в них (корисні копалини – 24 Канал) нашим партнерам. Передусім – американському бізнесу,

– наголосив Зеленський.

Зеленський уточнив, що про реалізацію цього задуму потрібно говорити предметно. За словами президента, відповідні обговорення тривають.

Зверніть увагу! Зеленський також наголосив, що захист українських копалин є важливою складової безпеки для світу. Зокрема, через тісні зв'язки Росії з Іраном, Північною Кореєю та Китаєм.