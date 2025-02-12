Якою буде індексація пенсій у 2025

Показник цьогорічної індексації ще не визначено, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Експерти вважають, що виплати можуть збільшитись на 10 – 17%. Варто зауважити, що внаслідок індексації пенсії мають зрости на мінімум 100 гривень. А от максимальна сума підвищення складе – 1 500 гривень.

Щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії,

– йдеться у повідомленні Пенсійного фонду.

Під індексацію підпадає саме "чиста" пенсія. Тобто виплата без урахування надбавок та доплат.

Зверніть увагу! Індексація не торкнеться виплат громадян, що вийшли на заслужений відпочинок протягом останніх 3 років. Пенсії вказаних осіб вважаються актуальними і тими, що не потребують збільшення.