Какой будет индексация пенсий в 2025 году
Показатель нынешней индексации еще не определен, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Читайте также В Украине внедряют несколько видов отключений одновременно: как это повлияет на потребителей
Эксперты считают, что выплаты могут увеличиться на 10 – 17%. Стоит заметить, что в результате индексации пенсии должны вырасти на минимум 100 гривен. А вот максимальная сумма повышения составит – 1 500 гривен.
Ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии,
– говорится в сообщении Пенсионного фонда.
Под индексацию подпадает именно "чистая" пенсия, то есть выплата без учета надбавок и доплат.
Обратите внимание! Индексация не коснется выплат граждан, вышедших на заслуженный отдых в течение последних 3 лет. Пенсии указанных лиц считаются актуальными и теми, что не нуждаются в увеличении.