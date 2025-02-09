Президент Зеленский считает, что для окончания войны в 2025 году есть все возможности, но для этого нужны соответствующие условия, в частности предоставление Украине сильных гарантий безопасности. Если будет приостановление боевых действий без гарантий для нашей страны – это будет означать проигрыш западного мира. И Европы, и США. Об этом заявил политик в интервью для британского вещателя ITV News, передает 24 Канал.

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Воскрешение СССР – это идея фикс у Путина

Президент отметил, что Путин никогда не остановится. Он будет продолжать воевать до конца жизни. На протяжении десятков лет правления у российского диктатора произошла смена мировоззрения. Он живет в другом измерении другой России. Путин не хочет видеть свою страну демократической.

Диктатора, который имеет самую большую и самую богатую на ресурсы страну в мире, не интересуют украинские территории, его цель – разрушение украинского государства.

Путин пришел в нашу страну не за территориями.

Он просто хочет нас убить. И именно поэтому его надо остановить. Именно поэтому после Украины он пойдет дальше. На Литву, Латвию, Эстонию, Польшу,

– объяснил Зеленский.

По словам президента, даже Венгрия, которая балансирует между Украиной и Россией, не знает до конца, куда пойдет дальше Путин.

Возвращение СССР, влияния времен российской империи на мир является целью всей жизни диктатора.

К слову, Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным в любом формате.