Россия активно продвигает нарратив о том, что Владимир Зеленский является нелегитимным президентом. Администрация Трампа тем временем хочет, чтобы в Украине состоялись выборы после того, как удастся достичь перемирия. Глава государства высказался на эту тему в интервью для британского вещателя ITV News, передает 24 Канал.

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"Им нужен кукольный президент"

Президент подчеркнул, что тематику выборов в Украине поднимают россияне. И их позиция очень понятна. Оккупантам нужно, чтобы в Киеве сидел их человек. Для них это формат, в котором Украина была 30 лет. Для россиян – это привычная практика, когда они могут управлять инстутиционно Украиной, не давать ей развиваться и идти в ЕС, превратить Украину в свой сырьевой придаток, пользоваться ее природными богатствами. Украинцы для них батраки, которые должны работать на Россию. Это их идеология. Они уничтожали украинскую культуру, язык для того, чтобы украинцы были частью российского видения будущего, российской экономики, вооруженных сил. "Поэтому им нужен кукольный президент", – подчеркнул политик. Он отметил, что Украина независимая, и поэтому она выбрала такого президента, который есть, который защищает ее интересы.

Мы бы все хотели, чтобы закончилась война, и мы провели бы выборы. Мы, как никто, хотим окончания войны. Во время действия военного положения наше население против выборов. Все люди против. Потому, что все понимают, что произойдет. Что такое выборы? Я их не боюсь абсолютно. Мы должны отменить военное положение. Или приостановить. Если мы это сделаем, то потеряем армию. И россияне будут счастливы,

– объяснил Зеленский.

Президент отметил, что законодательно Украина не сможет держать такую армию, люди вернутся домой. Кроме того, в сегодняшних условиях не все украинцы имеют возможность принять участие в выборах.

"Как всем голосовать? Как будут военные голосовать? Что делать с миллионами людей, которые за границей? Как голосовать без них? И что делать с миллионами, которые на оккупированных территориях?", – отметил Зеленский.

Он подчернул, что когда пройдут выборы, и люди за рубежом и на ВОТ не смогут проголосовать, то потом стопроцентно Россия скажет, что она не верит в эти выборы. Они скажут, что эти выборы были нелегитимны. "Чего хотят россияне? Именно этого. Полной дестабилизации в Украине. Вот и все. Поэтому я был бы очень осторожным с этим вопросом", – заявил глава государства.

К слову, Владимир Зеленский считает, что длядля окончания войны в 2025 году есть все возможности, но для этого нужны условия, в частности тотальные санкции против России и сильные гарантии безопасности для Украины.