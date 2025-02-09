Росія активно просуває наратив про те, що Володимир Зеленський є нелегітимним президентом. Адміністрація Трампа тим часом хоче, аби в Україні відбулися вибори після того, як вдасться досягти перемир'я. Глава держави висловився щодо цієї теми в інтерв'ю для британського мовника ITV News, передає 24 Канал.

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"Їм потрібен ляльковий президент"

Президент наголосив, що тематику виборів в Україні порушують росіяни. І їхня позиція дуже зрозуміла. Окупантам потрібно, аби у Києві сиділа їхня людина. Для них це формат, в якому Україна була 30 років. Для росіян – це звична практика, коли вони можуть керувати інстутиційно Україною, не давати їй розвиватися і йти в ЄС, перетворити Україну на свій сировинний придаток, користуватися її природними багатствами. Українці для них батраки, які мають працювати на Росію. Це їхня ідеологія. Вони знищували українську культуру, мову для того, щоб українці були частиною російського бачення майбутнього, російської економіки, збройних сил. "Тому їм потрібен ляльковий президент", – підкреслив політик. Він зауважив, що Україна незалежна, і тому вона обрала такого президента, який є, який захищає її інтереси.

Ми б всі хотіли, щоб закінчилася війна, і ми провели б вибори. Ми, як ніхто, хочемо закінчення війни. У час дії воєнного стану наше населення проти виборів. Усі люди проти. Тому, що всі розуміють, що відбудеться. Що таке вибори? Я їх не боюсь абсолютно. Ми повинні скасувати воєнний стан. Або призупинити. Якщо ми це зробимо, то втратимо армію. І росіяни будуть щасливі,

– пояснив Зеленський.

Президент зазначив, що законодавчо Україна не зможе тримати таку армію, люди повернуться додому. Крім того, в сьогоднішніх умовах не всі українці мають можливість взяти участь у виборах.

"Як усім голосувати? Як будуть військові голосувати? Що робити з мільйонами людей, які за кордоном? Як голосувати без них? І що робити з мільйонами, які на окупованих територіях?", – зауважив Зеленський.

Він зауважив, що коли пройдуть вибори, і люди за кордоном і на ТОТ не зможуть проголосувати, то потім стовідсотково Росія скаже, що вона не вірить в ці вибори. Вони скажуть, що ці вибори були нелегітимні. "Чого хочуть "руські"? Саме цього. Повної дестабілізації в Україні. Ось і все. Тому я був би дуже обережним із цим питанням", – заявив глава держави.

До слова, Володимир Зеленський вважає, що для закінчення війни у 2025 році є всі можливості, але для цього потрібні умови, зокрема тотальні санкції проти Росії та сильні гарантії безпеки для України.