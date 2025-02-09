Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для британського мовника ITV News.

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Що потрібно Україні, щоб закінчити війну у 2025 році

Володимир Зеленський зазначив, що Трамп хоче швидкого закінчення війни. Однак швидким воно буде, чи ні – ніхто не знає. "але ми знаємо, що треба бути сильним"

Зеленський зазначає, що санкції мають негативний вплив на економіку Росії, проте вона постійно встигала до них адаптуватися. Тому що агресор мав "лазівки" – коли вводилися санкції на банківську систему чи сільське господарство тіньовий флот все ще працював. Однак навіть зараз не на всі кораблі діють обмеження.

Рішення щодо санкцій є – зробити їх тотальними. Санкції проти Росії… Енергетика? Домовилися зробити це – зробіть тотальні санкції на всю їхню енергетику. Зробіть усе, щоб знизити ціну на енергоресурс Росії, щоб вони заробляли менше. І тоді в них може статися колапс,

– наголошує президент.

Володимир Зеленський також наголошує, о Україні потрібні дуже сильні гарантії безпеки. За словами гаранта, це потрібно, аби 8 мільйонів українців повернулися додому і почали працювати, знаючи, що завтра не буде повторної окупації

Зеленський каже, що з гарантіями безпеки можна говорити про завершення гарячої стадії війни. А з підтримкою нашої армії можна гарантувати, що завтра ми не залишимось наодинці.

"Але я думаю, що ви розумієте – нам дуже потрібно знати, чим, у кінцевому підсумку, закінчиться ця війна", – наголошує президент.