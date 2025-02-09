Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для британского вещателя ITV News.

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Что нужно Украине, чтобы закончить войну в 2025 году

Владимир Зеленский отметил, что Трамп хочет быстрого окончания войны. Однако быстрым оно будет, или нет – никто не знает. "но мы знаем, что надо быть сильным"

Зеленский отмечает, что санкции имеют негативное влияние на экономику России, однако она постоянно успевала к ним адаптироваться. Потому что агрессор имел "лазейки" – когда вводились санкции на банковскую систему или сельское хозяйство теневой флот все еще работал. Однако даже сейчас не на все корабли действуют ограничения.

Решение по санкциям есть – сделать их тотальными. Санкции против России... Энергетика? Договорились сделать это – сделайте тотальные санкции на всю их энергетику. Сделайте все, чтобы снизить цену на энергоресурс России, чтобы они зарабатывали меньше. И тогда у них может произойти коллапс,

– отмечает президент.

Владимир Зеленский также отмечает, о Украине нужны очень сильные гарантии безопасности. По словам гаранта, это нужно, чтобы 8 миллионов украинцев вернулись домой и начали работать, зная, что завтра не будет повторной оккупации

Зеленский говорит, что с гарантиями безопасности можно говорить о завершении горячей стадии войны. А с поддержкой нашей армии можно гарантировать, что завтра мы не останемся наедине.

"Но я думаю, что вы понимаете – нам очень нужно знать, чем, в конечном итоге, закончится эта война", – отмечает президент.