Про це Володимир Зеленський розповів у інтерв'ю для британського мовника ITV News, передає 24 Канал. Російський диктатор хотів наступати з півночі, захопивши Суми та Харків.

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Що відомо про плани Росії

Наступною метою окупантів мав стати південь країни – Запоріжжя. Але завдяки Курській операції росіяни відкликали бойові частини звідти, а також частково зі сходу, де у ворога найбільше угруповання.

За словами Зеленського, наразі на Курщині перебуває понад 60 тисяч військових противника, а також північнокорейські солдати.

Ідея українського командування полягала в завданні превентивного удару та утворенні буферної зони саме на території держави-агресора.

Безумовно, був би хаос, велика кількість жертв, полонених тощо – могло б бути, якби наші хлопці не захистили (українські землі в контексті Курської операції – 24 Канал),

– каже президент.