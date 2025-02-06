Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова спецпредставника Дональда Трампа з питань російсько-української війни в інтерв'ю телеканалу NewsMax.

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Яка думка Келлога щодо виборів в Україні під час війни

Кіт Келлог заявив, що вибори відбуваються в "кожній демократичній державі". Він також нагадав, що у США "також були вибори в розпал воєн", однак не зазначив, що це відбувалося не тоді, коли територія Сполучених Штатів була окупована.

Я думаю, зараз українці не можуть проводити вибори, тому що це суперечить їхній конституції. Вони – українці – не можуть проводити їх до припинення воєнних дій,

– пояснив спецпредставник Трампа.

Він уточнив, що проведення виборів не означає, що "президент Володимир Зеленський має піти". Однак Келлог підкреслив, що здатність країни проводити вибори навіть під час війни є свідченням стійкості її демократії.

"Ознакою здорової демократії є готовність і здатність проводити вибори навіть під час війни", – резюмував представник американського президента.

До слова, Кіт Келлог в інтерв'ю Reuters 1 лютого заявляв, що США очікують проведення виборів в Україні, особливо якщо буде досягнуто угоди з Росією про "перемир’я". За словами спецпредставника Трампа, в Україні "повинні відбутись" саме президентські та парламентські вибори.