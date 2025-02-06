Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спецпредставителя Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны в интервью телеканалу NewsMax.

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Каково мнение Келлога относительно выборов в Украине во время войны

Кит Келлог заявил, что выборы происходят в "каждом демократическом государстве". Он также напомнил, что в США "также были выборы в разгар войн", однако не отметил, что это происходило не тогда, когда территория Соединенных Штатов была оккупирована.

Я думаю, сейчас украинцы не могут проводить выборы, потому что это противоречит их конституции. Они – украинцы – не могут проводить их до прекращения военных действий,

– объяснил спецпредставитель Трампа.

Он уточнил, что проведение выборов не означает, что "президент Владимир Зеленский должен уйти". Однако Келлог подчеркнул, что способность страны проводить выборы даже во время войны является свидетельством устойчивости ее демократии.

"Признаком здоровой демократии является готовность и способность проводить выборы даже во время войны", – резюмировал представитель американского президента.

К слову, Кит Келлог в интервью Reuters 1 февраля заявлял, что США ожидают проведения выборов в Украине, особенно если будет достигнуто соглашение с Россией о "перемирии". По словам спецпредставителя Трампа, в Украине "должны состояться" именно президентские и парламентские выборы.