Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала Newsmax. В Соединенных Штатах заявили, что тщательно контролируют средства, которые выделяют на помощь Украине.

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"Мы хорошо знаем, куда идут деньги"

Генеральные инспекторы следят за тем, как используются эти деньги, в частности непосредственно в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Киев получил от Вашингтона военную помощь на 76 миллиардов долларов, хотя общая сумма выделенных средств составляет 177 миллиардов.

Кит Келлог ответил, что американские власти также удивляются подобным подсчетам.

Мы тоже ломаем голову. Соединенные Штаты Америки, американский народ, граждане, предоставили Украине более 174 миллиардов долларов. И мы поставили генеральных инспекторов на местах в Украине и здесь, чтобы отслеживать эти деньги. Поэтому мы хорошо знаем, куда они идут,

– подчеркнул он.

По его словам, часть средств используется на производство вооружения непосредственно в США, после чего оно отправляется в Украину.

Поэтому если он (Зеленский – ред.) думает, что все 174 миллиарда долларов лежат в банке в Украине, то, конечно, мы будем пополнять запасы, конечно, мы будем наращивать наши запасы, и именно поэтому мы должны покупать (вооружение – ред.) здесь, в США,

– объяснил Келлог.

"Украине придется провести выборы"

Спецпредставитель Трампа также прокомментировал вопрос выборов в Украине. Он отметил, что в каждом демократическом государстве выборы должны проводиться даже в сложные времена.

Однако он признал, что сейчас в Украине выборы провести не могут, поскольку это противоречит Конституции.

Украинцы не должны проводить выборы до прекращения боевых действий, но вы достигнете момента, когда им придется проводить выборы, и это признак здоровой демократии. Это не означает, что Зеленский должен уйти. Признаком здоровой демократии является готовность и способность проводить выборы, даже во время войны. Так что я думаю, что это здоровый признак,

– добавил Келлог.

Ранее в США неоднократно отмечали, что продолжат поддерживать Украину, но вопрос финансирования помощи остается предметом политических дискуссий в Вашингтоне.