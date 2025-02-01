Выборы во время военного положения запрещены в Украине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также "100 дней" все еще актуальны: Келлог говорит, что окончание войны это "вопрос месяцев"

Почему администрация Трампа настаивает на выборах в Украине

Специальный посланник Дональда Трампа по вопросам российско-украинской войны, генерал Кит Келлог, заявил, что Соединенные Штаты ожидают проведения выборов в Украине, особенно если будет достигнуто соглашение о "перемирии".

Келлог отметил, что в Украине "должны состояться" президентские и парламентские выборы, которые запрещены украинским законодательством на время военного положения.

Большинство демократических стран проводят выборы во время войны. Я считаю, что это очень важно. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом красота крепкой демократии, что у вас есть больше, чем один человек, который потенциально может баллотироваться,

– подчеркнул он.

Напомним, Владимир Зеленский заявил в эфире телемарафона, что в Украине не может быть ни президентских, ни парламентских выборов в условиях военного положения. После отмены военного положения выборы можно будет провести, отметил он и на это не придется "ждать годами".