Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что российская пропаганда постоянно подчеркивает якобы нелегитимность украинской власти. В то же время в разведке США считают, что такие нарративы россиян направлены на дискредитацию Владимира Зеленского.

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Это усложнит диалог с ЕС

Ус подчеркнул, что в Конституции Украины указано о невозможности проведения выборов во время военного положения. Выборы возможны только, если будет изменено законодательство.

Однако в США ведутся дискуссии о проведении выборов в Украине, для того, чтобы в стране была легитимная власть. Мол, у Соединенных Штатов был подобный опыт. Однако выборы в США проводились в 1944 году во время Второй мировой войны, но при этом она не проходила на территории страны.

В Украине имеем значительную долю территории, которая захвачена россиянами. У нас постоянно происходят военные действия. Избирательные процессы продолжаются 90 дней, и в течение них, к сожалению, невозможно гарантировать безопасность для людей,

– подчеркнул он.

Поэтому к выборам, по его мнению, которые были бы проведены в условиях, когда голосование невозможно на оккупированных территориях, а также оно может быть осложненным для военных, будут вопросы относительно их легитимности.

"Если мы будем жонглировать законом, то это усложнит диалог Украины с европейскими партнерами, ведь юридическая составляющая является важным этапом европейской интеграции Украины. Если законы в нашей стране не будут работать, то нас не будут воспринимать как страну – потенциального кандидата ЕС", – подчеркнул он.

Нужно аргументировать свою позицию

В США, особенно после инаугурации Дональда Трампа снова может активизироваться вопрос проведения выборов в Украине, в частности, со стороны сенатора Линдси Грэма.

К слову. Республиканец Линдси Грэм в 2023 году заявлял, что в Украине должны состояться "свободные и честные выборы, даже во время нападения на нее". По его мнению, выборы должны были бы пройти в 2024 году, и они бы стали "следующим шагом в становлении демократии" в Украине.

Поэтому Украине нужно аргументировать свою позицию, объясняя, что у руководства страны нет желания узурпировать власть. Прежде всего оно заботится о жизни украинцев, потому что нельзя подвергать их вероятным рискам, когда во время голосования Россия может осуществить очередной обстрел.

Для нас приоритет – это жизнь людей, поэтому мы вынуждены немножко жертвовать демократией. Именно это надо постоянно повторять нашим партнерам, и надеюсь, что они поймут наши аргументы,

– резюмировал Иван Ус.

Напомним, что, что Владимир Зеленский 2 января отметил, что пока в Украине продолжается военное положение, ни президентские, ни парламентские выборы в стране не могут состояться. По словам президента, выборы могут пройти в 2025 году, если Украина будет к моменту окончания горячей фазы войны в сильной позиции. Кроме того, если у нас будет сильная армия, сильный пакет оружия, гарантии безопасности. Тогда, по мнению Зеленского, можно говорить об отмене военного положения, а дальше парламент может избирать и утверждать дату выборов.