В Соединенных Штатах сейчас активно готовятся к предстоящим выборам, поэтому не удивительно, что могут звучать провокационные заявления по Украине. В том числе и о проведение выборов. Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказал 24 Каналу подробнее о мотивах подобных заявлений.

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"Сейчас, когда Украина не может проводить выборы, разговоры об этом являются обычной глупостью, которая выгодна неизвестно кому. Такие разговоры вызывают вопросы – на что вы надеетесь, сенатор Линдси, что Зеленского не выберут или выберут?", – отметил Юрий Рашкин.

Сенатор Линдси Грэм мог бы объяснить такое заявление данью демократии, так что ему следовало бы уважать законы и порядок. Ведь по закону военное положение продолжают на 90 дней, и выборы в это время невозможны.

В чем причина таких заявлений

Заметим, что Владимир Зеленский, по данным СМИ, поедет в США на ежегодную встречу мировых лидеров ООН в Нью-Йорке и заседании Совета безопасности ООН по Украине в середине сентября. Не исключено, что это будет риторика, которая встретит его с Республиканской стороны, мол, мы вам так рады и уже не дождемся новых выборов в Украине.

Я бы по этому поводу особо не нервничал. Линдси Грэм заявляет разные вещи, в зависимости от того, куда дует ветер. Похоже, это просто говорит о ситуации сегодня. Но это не значит, что украинцам нужно выстроиться и идти голосовать, потому что сенатор из Южной Каролины так сказал,

– подчеркнул Рашкин.

Такие заявления сенатора могут указывать на его нежелание поддерживать Украину или других политиков, не поддерживающих Украину. А, таким образом, он просто хочет оправдать это, что Украина не отдана идеалам демократии.

Вместе с тем в Администрации Байдена нет устойчивого и однозначного убеждения, что в Украине нужно проводить выборы во время войны.

"Это прощупывание политической почвы политиков из оппозиционной партии. У него (Линдси Грэма – 24 Канал) и власти нет, то есть он просто пытается найти влияние. А что Байден каким-то образом будет давить на Украину, чтобы там проводили сейчас выборы, я и представить этого не могу", – подытожил Рашкин.

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