Ранее Зеленский заявил, что выборы возможны только в случае выполнение некоторых условий. В частности Украине нужны деньги на проведение выборов, а международные наблюдатели должны находиться и в окопах для обеспечения прозрачности.

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Зеленский не боится проиграть

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что по закону Украина не может проводить выборы во время военного положения. Президент готов к изменениям законодательства – Зеленский не хочет, чтобы ему говорили, что он боится проиграть выборы. Он добавил, что ничего не боится.

В ответ на вопрос, будет ли баллотироваться Владимир Зеленский на следующих выборах, он дал неоднозначный ответ.

Если будет идти война и если выборы будут проходить – я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я гарант Конституции. И я ее защищаю. В любом случае,

– заявил Зеленский.

Президент заявил, что у него огромная поддержка населения. Однако вопрос стоит в сохранении прочности страны. Он не позволит так просто тревожить население. Для проведения выборов должны быть:

Военные должны иметь право проголосовать. Всюду должны быть международные наблюдатели – как это было раньше.

Нельзя терять людей, выехавших за границу. Они должны иметь соответствующую инфраструктуру, чтобы отдать голос за желаемого кандидата или кандидата.

Следует минимизировать риск для жизни граждан во время выборов. Украина должна сделать все, чтобы на избирательных участках было безопасно.

Также Украине нужны деньги на выборы. Государство не будет использовать на выборы те средства, которые сейчас идут на приобретение оружия.

Выборы во время войны вряд ли будут