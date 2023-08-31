Раніше Зеленський заявив, що вибори можливі лише у разі виконання деяких умов. Зокрема, Україні потрібні гроші на проведення виборів, а міжнародні спостерігачі повинні знаходитися і в окопах для забезпечення прозорості.
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Зеленський не боїться програти
Володимир Зеленський вкотре нагадав, що згідно з законом Україна не може проводити вибори під час воєнного стану. Президент готовий до змін законодавства – Зеленський не хоче, щоб йому говорили, нібито він боїться програти вибори. Він додав, що нічого не боїться.
У відповідь на питання, чи буде балотуватися Володимир Зеленський на наступних виборах він дав неоднозначну відповідь.
Якщо буде йти війна і якщо вибори будуть відбуватися – я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарант Конституції. І я її захищаю. У будь-якому випадку,
– заявив Зеленський.
Президент заявив, що у нього величезна підтримка населення. Однак наразі питання стоїть у збереженні міцності країни. Він не дозволить так просто хвилювати населення. Для проведення виборів мають бути умови:
- Військові повинні мати право проголосувати. Всюди мають бути міжнародні спостерігачі – як то було раніше.
- Не можна втрачати людей, які виїхали за кордон. Вони повинні мати відповідну інфраструктуру, щоб віддати голос за бажаного кандидата чи кандидатку.
- Потрібно мінімізувати ризик для життя громадян під час виборів. Україна повинна зробити все., щоб на виборчих дільницях було безпечно.
- Також Україні потрібні гроші на вибори. Держава не буде використовувати на вибори ті кошти, що йдуть наразі на придбання зброї.
Вибори під час війни наврядчи будуть
- Раніше свої 5 причин, чому вибори неможливі під час війни висловив радник Офісу президента Михайло Подоляк. Вони співпали з проблемами, що назвав Володимир Зеленський – додатково радник назвав неможливість провести агітацію кандидатами.
- Керівниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк переконана, що дискусія про проведення виборів наразі є зневагою. Вибори будуть після перемоги України.
- ЄС та США лобіюють проведення виборів у 2024 році, адже повинна відбуватися змінність влади. Однак вибори викликають критику кандидатів, що може нашкодити єдності держави.