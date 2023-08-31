Раніше Зеленський заявив, що вибори можливі лише у разі виконання деяких умов. Зокрема, Україні потрібні гроші на проведення виборів, а міжнародні спостерігачі повинні знаходитися і в окопах для забезпечення прозорості.

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Зеленський не боїться програти

Володимир Зеленський вкотре нагадав, що згідно з законом Україна не може проводити вибори під час воєнного стану. Президент готовий до змін законодавства – Зеленський не хоче, щоб йому говорили, нібито він боїться програти вибори. Він додав, що нічого не боїться.

У відповідь на питання, чи буде балотуватися Володимир Зеленський на наступних виборах він дав неоднозначну відповідь.

Якщо буде йти війна і якщо вибори будуть відбуватися – я ніколи в своєму житті не кину свою державу. Тому що я є гарант Конституції. І я її захищаю. У будь-якому випадку,

– заявив Зеленський.

Президент заявив, що у нього величезна підтримка населення. Однак наразі питання стоїть у збереженні міцності країни. Він не дозволить так просто хвилювати населення. Для проведення виборів мають бути умови:

Військові повинні мати право проголосувати. Всюди мають бути міжнародні спостерігачі – як то було раніше.

Не можна втрачати людей, які виїхали за кордон. Вони повинні мати відповідну інфраструктуру, щоб віддати голос за бажаного кандидата чи кандидатку.

Потрібно мінімізувати ризик для життя громадян під час виборів. Україна повинна зробити все., щоб на виборчих дільницях було безпечно.

Також Україні потрібні гроші на вибори. Держава не буде використовувати на вибори ті кошти, що йдуть наразі на придбання зброї.

Вибори під час війни наврядчи будуть