Саме про 5 основних причин, чому проведення виборів неможливе розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк – передає 24 Канал. Всі проблеми об'єднує одна причина – агресія Росії проти України.
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Чи можливі вибори у 2023 році
Перша проблема, що заважає провести вибори передбачає те, що в Україні наразі діє воєнний стан. Подоляк заявив, що важко провести вибори в зоні бойових дій. Окрім цього, для забезпечення прозорості спостерігачі мають сидіти в окопах.
Другою проблемою Подоляк називає безперервні російські атаки. Ніхто не може забезпечити безпеку виборцям та стверджувати, що окупанти не почнуть провокації в день виборів.
Третя проблема полягає в агітаційній компанії – під час війни кандидати не можуть якісно підготуватися до виборів.
Як проводити агітацію? В нас не контрактна, а мобілізована армія. Люди мають право висувати свої кандидатури, проводити певні заходи інформаційного реагування. Як ми можемо ці їхні права забезпечити,
– переконує Подоляк.
Четверта проблема передбачає те, що багато українців є тимчасово переміщеними. За словами Подоляка, їх держава налічує 14 мільйонів. Це стосується як біженців за кордоном, так і осіб, які вимушені були покинути переїхати в межах країни. Радник переконаний, що неможливо провести в такі короткі терміни перереєстрацію виборців.
П'ята проблема – це фінансова складова, ціна проведення голосування. Зокрема, це стосується і забезпечення безпеки виборцям.
Що казали інші представники влади
- Парламентські вибори в Україні мали б відбутися 29 жовтня 2023 року. Раніше Володимир Зеленський стверджував, що якщо восени не буде воєнного стану, то у 2023 році парламентські вибори відбудуться. Президент наголошував, що під час воєнного стану голосування неможливі.
- Нещодавно Володимир Зеленський запропонував США та ЄС кілька умов проведення виборів в Україні. Зокрема, президент наголосив, що Україні потрібна фінансова підтримка, а міжнародні спостерігачі мають знаходитися і в окопах – щоб вибори були легітимними.
- Керівниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що наразі дискусія щодо проведення виборів є недоречною. Багато українців не зможуть проголосувати – частина воює, а частина є біженцями. Окрім цього голосування нестиме за собою ризики.