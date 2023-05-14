Володимир Зеленський нагадав, що вибори під час воєнного стану не проводяться. Тому все буде залежати від ситуації в країні.
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Володимир Зеленський відповів, коли в Україні будуть парламентські вибори
Президент України сказав, що якщо восени не буде воєнного стану, то у 2023 році парламентські вибори відбудуться.
Якщо ми матимемо воєнний стан, у нас не буде виборів. Конституція забороняє будь-які вибори під час воєнного стану,
– наголосив президент.
В Україні хочуть змінити підхід до виборів
Зауважимо, що в Україні готують законопроєкт про проведення виборів після закінчення воєнного стану. Зокрема планується визначити території, де певний час вибори не проводитимуть. До прикладу, для Криму та окупованих територій Донецької й Луганської областей планують запровадити виборний мораторій до 2030 року. Цілком можливо, що рішення про особливості виборчого процесу залежно від регіону прийматиме РНБО.
Проте є ще один великий виклик – актуалізація Реєстру виборців через величезну кількість ВПО, частина з яких не зареєстрована.
Ще одна проблема – мільйони українців за кордоном й організувати виборчий процес для них усіх складне завдання, адже дільниць для голосування за межами країни бракувало ще на президентських виборах 2019 року.