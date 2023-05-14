Владимир Зеленский напомнил, что выборы во время военного положения не проводятся. Потому все будет зависеть от ситуации в стране.

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Владимир Зеленский ответил, когда в Украине будут парламентские выборы

Президент Украины сказал, что если осенью не будет военного положения, то в 2023 году парламентские выборы пройдут.

Если у нас будет военное положение, у нас не будет выборов. Конституция запрещает любые выборы во время военного положения,

– подчеркнул президент.

В Украине хотят изменить подход к выборам

Отметим, что в Украине готовится законопроект о проведении выборов после окончания военного положения. В частности, планируется определить территории, где определенное время выборы не будут проводить. К примеру, для Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей планируется ввести выборный мораторий до 2030 года. Вполне возможно, что решение об особенностях избирательного процесса в зависимости от региона будет приниматься СНБО.

Однако есть еще один большой вызов – актуализация Реестра избирателей из-за огромного количества ВПЛ, часть из которых не зарегистрирована.

Еще одна проблема – миллионы украинцев за границей и организовать избирательный процесс для них всех сложная задача, ведь участков для голосования за пределами страны не хватало еще на президентских выборах 2019 года.