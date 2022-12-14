Про це повідомив перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко. За його словами, після закінчення війни потрібен буде "перехідний період" для проведення виборів.

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Коли в Україні можуть провести вибори

"Перехідний період" для проведення виборів може тривати 4 – 5 місяців. Він спрямований на те, щоб упорядкувати ситуацію зі списками виборців.

Під час воєнного стану не можна проводити вибори. Але ми віримо в ЗСУ, в наші Сили оборони, в те, що вони максимально швидко звільнять усю нашу територію, і ми зможемо перейти в інший правовий режим регулювання. І тоді вже відкриється шлях до виборів. Після завершення воєнного стану буде дуже важко одразу провести вибори. Треба якийсь невеликий перехідний період. І він може бути різний для різних територій,

– розповів Корнієнко.

За його словами, є низка дискусійних питань, які потрібно вже починати обговорювати і проводити принаймні дослідницьку роботу. Корнієнко зауважив, що потрібно з'ясувати, як голосуватимуть українці, які виїхали за кордон.

"Як проголосувати кільком мільйонам людей за кордоном – це справді питання, тому що це важко зробити на дільницях консульств. ЦВК і профільні міжнародні організації вже напрацьовують певні ідеї. Але давайте переможемо – тоді будуть вибори", – зазначив перший заступник голови ВРУ.

Корнієнко додав, що також є труднощі з територіями, які були в окупації. Наприклад, коли Україна повністю звільнить Донецьк, Луганськ, Крим, то перед проведенням виборів потрібно буде з'ясувати і перевірити, громадяни якої країни там перебувають.

Коли закінчиться війна в Україні

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "мирний час" для своєї країни наступного року.

"Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і наступного року, але вже в мирний час", – сказав Зеленський.