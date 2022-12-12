У спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення" телеведучий Девід Леттерман запиав у Зеленського, що йому хотілося б зробити після перемоги. Глава держави зізнався, що не думавпро це, проте кілька варіантів йому одразу спали на думку.

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Що президент мріє зробити після перемоги

Зеленський сказав, що до нашої перемоги точно буде президентом і зізнався, що про далі навіть не думав. Проте після закінчення війни він би дуже хотів відпочити на морі, попиваючи пиво.

Дуже хочеться просто на море, скажу вам відверто. Я просто хочу на море, коли ми вже перемогли. І випити пива дуже хочу,

– сказав президент.

Зеленський припустив, коли закінчиться війна

Володимир Зеленський підкреслив, що завершенням війни слід вважати вихід на наші міжнародно визнані кордони, а не тільки припинення бойових дій.

Він наголосив, що війна триває в кожному куточку України й закінчиться тоді, коли вся наша земля буде деокупована.

Також президент припустив, якщо Путін помре внаслідок хвороби чи нещасного випадку, то війна закінчиться, адже в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини й без диктатора зупиняться всі інституції. І Кремль буде вимушений зайнятися внутрішньою політикою.

При цьому Зеленський зауважив, що Путін не хоче вмирати. Він навіть під час зустрічей сидить за довгим столом, бо боїться захворіти на коронавірус абощо. Це свідчить про те, що диктатор навряд застосує ядерну зброю.

Цікавий факт. Під час інтерв'ю Девіда Леттермана з Володимиром Зеленським, яке проводили у київському метро, зазвучала повітряна тривога. Телеведучий запитав, що потрібно робити в цьому випадку, на що президент відповів "нічого". Цей момент неабияк зачепив глядачів – у мережі активно обговорюють реакцію журналіста на те, до чого українці вже звикли.

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