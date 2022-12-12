В спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении" телеведущий Дэвид Леттерман спросил у Зеленского, что ему хотелось бы сделать после победы. Глава государства признался, что не думал об этом, однако несколько вариантов ему сразу пришли в голову.

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Что президент мечтает сделать после победы

Зеленский сказал, что до нашей победы точно будет президентом и признался, что дальше даже не думал. Однако после окончания войны он очень хотел бы отдохнуть на море, попивая пиво.

Очень хочется прямо на море, скажу вам откровенно. Я просто хочу на море, когда мы победим. И выпить пива очень хочу,

– сказал президент.

Зеленский предположил, когда война закончится

Владимир Зеленский подчеркнул, что завершением войны следует считать выход на наши международно признанные границы, а не только прекращение боевых действий.

Он подчеркнул, что война продолжается в каждом уголке Украины и закончится, когда вся наша земля будет деоккупирована.

Также президент предположил, если Путин умрет в результате болезни или несчастного случая, то война закончится, ведь в авторитарном режиме многое зависит от одного человека и без диктатора остановятся все институты. И Кремль будет вынужден заняться внутренней политикой.

При этом Зеленский заметил, что Путин не хочет умирать . Он даже во время встреч сидит за длинным столом, потому что боится заболеть коронавирусом. Это свидетельствует о том, что диктатор вряд ли применит ядерное оружие.

Интересный факт . Во время интервью Дэвида Леттермана и Владимира Зеленского, которое проводили в киевском метро, ​​зазвучала воздушная тревога. Телеведущий спросил, что нужно делать в этом случае, на что президент ответил "ничего". Этот момент изрядно задел зрителей – в сети активно обсуждают реакцию журналиста на то, к чему украинцы уже привыкли.

Зеленский рассказал, что хочет сделать после победы: смотрите видео