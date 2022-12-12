Соответствующее заявление президент сделал во время выступления на саммите "Большой семерки". Владимир Зеленский подчеркнул, что это покажет, что Россия готова к миру не на словах, а на деле.

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Что предлагает Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что впереди будут праздники, которые в мире отмечают миллиарды людей – Рождество по григорианскому календарю, Новый год и Рождество по юлианскому календарю. Президент подчеркнул, что в этот период люди думают о мире, а не о войне, поэтому предлагает Кремлю так же подумать об этом.

Я предлагаю России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы верно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий,

– подчеркнул Зеленский.

Президент призвал "большую семерку" поддержать эту идею, но в то же время отметил, что оккупант все равно покинет нашу землю, так что может сделать это как раз в период праздников.

Оккупант должен уйти. Это обязательно произойдет. И я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество,

– подчеркнул президент.

Надо ждать ответ Кремля

Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас следует ждать ответа из Кремля на это предложение. Однако ответ Москвы будет показательным, ведь отказавшись от вывода войск, Россия еще раз докажет, что хочет продолжать противостояние с Украиной и всем миром.

И все же, если Россия согласится на этот шаг, это будет доказательством того, что Москва действительно хочет мира, о котором пока она говорит только на словах.

"Тот, кто принес войну, должен ее забрать. Но в любом случае – что бы ни ответила Россия – именно у нас с вами должна сохраняться инициатива, у свободного мира. Как это и есть в течение всего этого года, с 24 февраля", – подчеркнул глава государства.