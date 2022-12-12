Зеленский поблагодарил каждого лидера "Большой семерки" за помощь и поддержку Украины. Он подчеркнул, что в 2023 году поддержка должна расти. Нужно сделать 3 шага для мира: новая сила, прочность и дипломатия.
Кстати Зеленский предположил, когда и как закончится война в Украине
Какие шаги озвучил Зеленский
- Первый шаг – новая сила.
Украина нуждается в современных танках, артиллерии, орудиях и снарядах. Также ВСУ требуется реактивная артиллерия и более дальнобойных ракет. Президент отметил, что чем результативнее будем мы с таким оружием, тем короче будет российская агрессия.
- Второй – прочность.
Следует сохранить в следующем году финансовую, энергетическую и социальную стабильность. Зеленский отметил, что в этой теме особенно важна надежная защита украинской энергетики от российских ракет и иранских дронов. Этими ударами Россия провоцирует гуманитарную и миграционную катастрофу не только для Украины, но и всего ЕС.
- Третий – новая дипломатия.
Зеленский отметил, что Украина всегда была лидером переговорных усилий. Делали все, чтобы остановить российскую агрессию, теперь нужно использовать дипломатию, чтобы приблизить освобождение всех людей и территорий.
Выступление Зеленского на встрече G7: видео
G7 обещает больше ПВО
Лидеры G7 договорились продолжать поддержку Украины. В частности, будет создана "многосторонняя донорская координационная платформа вместе с Украиной и нашими международными партнерами".
С ее помощью будут координировать существующие механизмы, чтобы оказать текущую краткосрочную и долгосрочную поддержку.