Потрібно зробити 3 кроки для миру. Це – нова сила, міцність та дипломатія.

До речі Зеленський припустив, коли та як закінчиться війна в Україні

Які кроки озвучив Зеленський

Перший крок – нова сила.

Україна потребує сучасних танків, артилерії, гармат та снарядів. Також ЗСУ потрібна реактивна артилерія та більше далекобійних ракет. Президент зазначив, що результативнішими будемо ми з такою зброєю, то коротшою буде російська агресія.

Другий – міцність.

Потрібно зберегти наступного року фінансову, енергетичну та соціальну стабільність.

Третій – нова дипломатія.

Зеленський відзначив, що Україна завжди була лідером переговорних зусиль. Робили все, щоб зупинити російську агресію, тепер потрібно використати дипломатію, щоб наблизити звільнення всіх людей та територій.