Если Владимир Путин умрет, то война России против Украины закончится, ведь институты страны-террористки не будут работать. Такое мнение Владимир Зеленский выразил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", пишет 24 канал.
К теме А что произошло: Путин впервые за 10 лет отменил большую пресс-конференцию перед Новым Годом
Почему войны не будет, когда Путин умрет
По словам Зеленского, если Путин умрет в результате болезни или несчастного случая, то война закончится, ведь в авторитарном режиме многое зависит от одного человека. И Кремль будет вынужден заняться внутренней политикой.
Поэтому когда такой человек идет, институты останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней,
– сказал президент.
При этом он отметил, что большой процент россиян верит Путину.
СМИ приписывают Путину множество болезней
- СМИ сообщают, что Путину якобы нужна операция на толстой кишке после того, как он упал с лестницы в собственной резиденции и повредил копчиковую кость. Из-за удара он якобы "непроизвольно опорожнился", что может быть связано с наличием у него рака желудочно-кишечного тракта.
- Также британские СМИ недавно сообщили, что диктатор страдает от многих болезней. У него диагностировали болезнь Паркинсона на ранней стадии, которая очень быстро прогрессирует. Также Путину приписывают рак поджелудочной железы. Но близкое окружение Путина говорит и о раке простаты у диктатора.
- Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что Путин серьезно болен, но на то, что он умрет "сегодня – завтра", не стоит надеяться.