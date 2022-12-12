Если Владимир Путин умрет, то война России против Украины закончится, ведь институты страны-террористки не будут работать. Такое мнение Владимир Зеленский выразил в спецвыпуске шоу Netflix "Мой следующий гость не нуждается в представлении", пишет 24 канал.

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Почему войны не будет, когда Путин умрет

По словам Зеленского, если Путин умрет в результате болезни или несчастного случая, то война закончится, ведь в авторитарном режиме многое зависит от одного человека. И Кремль будет вынужден заняться внутренней политикой.

Поэтому когда такой человек идет, институты останавливаются. Такое время было в СССР. Остановилось все. Им будет сложно. Они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней,

– сказал президент.

При этом он отметил, что большой процент россиян верит Путину.

СМИ приписывают Путину множество болезней