Российские СМИ передают, что недавно российский президент упал на лестнице в собственной резиденции и повредил копчик. Детали неуклюжего случая, читайте дальше.

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Упал на пятую точку и завалился на бок

По информации из российского телеграмм-канала, недавно президент Владимир Путин споткнулся и упал и свалился на бок в собственной резиденции. Сообщается, что во время падения он больно травмировался.

В канале пишут, что произошло это якобы после "тяжелого дня", во время которого российский президент получил неутешительные новости с фронта и узнал об очередных проблемах в экономике страны. После такого неловкого инцидента Путина осмотрели врачи и диагностировали ушиб копчика и мягких тканей.

Действительно ли это произошло с Путиным, кремлевское окружение точно не расскажет. Как и не подтвердит онкологию органов желудочно-кишечного тракта президента, о которой уже давно высказываются разные медики.

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Кремль может готовить убийство Лукашенко

Источники экспертов Института Роберта Лэнсинга в российском военном руководстве утверждают, что Кремль принял решение о радикальном "решении" вопроса втягивания Беларуси в вооруженную агрессию России против Украины. Речь идет о покушении на президента Беларуси или ее имитации.

Это могут сделать российские спецслужбы, чтобы запугать Лукашенко и заставить официально вступить в войну против Украины. "Штаб ГРУ России прорабатывает сценарий, предусматривающий убийство Лукашенко в ходе операции, в результате чего его обязанности будут возложены на действующего генсека ОДКБ Станислава Зася", – передают эксперты.

Станислав Зясь полностью лоялен к россиянам и подконтролен разведке Кремля. Он не будет сомневаться в принятии решений, нужных России.

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