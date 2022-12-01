Об этом президент США заявил во время совместной пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Глава Белого дома готов говорить с диктатором, если это положит конец войне в Украине.

Обратите внииание Макрон считает войну "большой ошибкой Путина", но планирует снова с ним поговорить

Условие для переговоров

Джо Байден заявил, что для того, чтобы переговоры с Путиным состоялись, Кремль, по меньшей мере, должен проявить заинтересованность в прекращении войны.

Однако в ближайшей перспективе президент США не планирует разговоры с кремлевским диктатором. Кроме того, Байден назвал действия России в Украине больными. Глава Белого дома осудил российские обстрелы жилых домов, больниц, садов, школ и других гражданских объектов.

В то же время, Байден заверил, что и он, и Макрон будут работать над тем, чтобы привлечь к ответственности Путина за все содеянное им.

Путин думает, что он может подавить волю всех тех, кто противостоит его имперским амбициям, но атакуя гражданскую инфраструктуру в Украине, перекрывая энергоносители в Европе, чтобы повысить цены, обостряя продовольственный кризис, это наносит ущерб очень уязвимым людям, не только в Украине, но во всем мире. И он не добьется успеха,

– подчеркнул Байден.

Также американский лидер подчеркнул, что США, Франция и другие союзники как никогда крепко стоят на стороне Украины. Отдельно Байден отметил, что не ожидал, что Россия настолько жестока.

Однако Джо Байден подчеркнул, что США и Франция не намерены оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Россией.

Стоит отметить, что последняя очная встреча Байдена и Путина прошла 16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария). В декабре 2021 года на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения Джо Байден проводил телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Все контакты Вашингтона и Москвы прекратились 24 февраля после начала полномасштабного вторжения.

Однако Джо Байден подчеркнул, что США и Франция не намерены оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на переговоры с Россией.

Стоит отметить, что последняя очная встреча Байдена и Путина прошла 16 июня 2021 года в Женеве (Швейцария). В декабре 2021 года на фоне угрозы полномасштабного российского вторжения Джо Байден проводил телефонные разговоры с Владимиром Путиным. Все контакты Вашингтона и Москвы прекратились 24 февраля после начала полномасштабного вторжения.

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