Об этом идет речь в расследовании российских журналистов. Отмечают, что бункеры начали строить в России еще в советское время для первых лиц государства, но в последнее время работы активизировались.
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"Точно есть бункеры и в Москве, и на Урале, есть бункеры в Поволжье", – говорится в расследовании.
Официальные и неофициальные бункеры
Журналисты уточняют, что у Путина есть официальная и неофициальная система бункеров.
Официальной системой бункеров занимается Главное управление специальных программ при президенте России – это официальная отдельная силовая структура, подчиняющаяся непосредственно президенту.
В процессе исследования выяснилось, что те же строители, которые строят официальные бункеры и строили тоннели под домом Путина в Геленжике, строят и частные хранилища для российского президента.
Количество частных бункеров гораздо больше, чем тех, которые можно вычислить по госконтрактам и каким-либо другим работам.
Журналист отмечает, что глубина тоннелей в Москве составляет до 200 метров.
Во сколько Путину обошлись бункеры
В расследовании говорится, что после того, как Путин пришел к власти, за реновацию бункеров принялись с новой силой. Да, в московских бункерах решили модернизировать лифты и всего на 3 подъемника потратили 55 миллионов рублей.
По этим масштабам можно судить, какая глубина, что за лифты и какие шахты проложены под Москвой. Занималась модернизацией структура, специализирующаяся на создании шахт для пусковых установок ракет. Многие бункеры связаны между собой тоннелями, расходящимися на десятки километров,
– отметил журналист.
Где расположены бункеры
В первую очередь скрытые туннели находятся в центре Москвы. По данным журналистов, известная подземная система "Метро-2" связывает правительственные учреждения Москвы (прежде всего Кремль) с бункерами в российской столице, Балашихе, Чехове и почти в Калуге.
Один из секретных входов в тоннель "Собеседник" обнаружил у Мичуринского проспекта в Москве.
Сообщается, что таких объектов в Москве не один десяток по разным адресам:
- Лучниковый переулок (недалеко от Лубянки),
- Крестовоздвиженский (возле Минобороны),
- Таганка (рядом с бункером Сталина),
- у бывшего пустыря, который диггеры называют "Раменко-43", рассказывая, что именно в этом месте расположен целый подземный город, связанный тоннелями с Кремлем.
Также подземные хранилища находятся под дворцом Путина в Геленджике.
Журналисты считают, что еще один из бункеров расположен в горе Ямантау в засекреченном уральском городке Межгорье, расположенном к югу от Екатеринбурга и точно между Магнитогорском и Уфой.
Более того, последние месяцы работы на Ямантау активизировались. Денег на это не жалеют. Над горой Росавиация установила бесполетную зону, а пешком пройти туда почти невозможно.
С начала войны Путин преимущественно живет в своих бункерах
После того, как диктатор решил начать полномасштабное вторжение в Украину, на людях видеть его стали очень родно.
Преимущественно Путин прячется в своих бункерах. Лишь 18 ноября он впервые за время войны провел заседание Совбеза очно, а не онлайн. В сети сразу начали иронизировать, что дед решил сменить обстановку своего бункера.
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