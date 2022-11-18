На заседании Путин начал обсуждать вопрос "усовершенствования гражданской обороны". Это транслировали российские СМИ, передает 24 канал.

Кстати У Путина сделали циничное заявление о массированных ударах по Украине

Все идет "по плану"

Диктатор уверял, что рассмотрение вопроса было запланировано. На заседании докладывал глава МЧС Александр Куренков.

Предыдущее очное заседание Совбеза с участием Путина проходило 21 февраля. Тогда обсуждали признание "независимости" самопровозглашенных квазиреспублик на Донбассе, а уже через несколько дней Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

Это подтверждает и информация на сайте Кремля. С конца февраля все заседания Совбеза Путин проводил по видеосвязи. Причина такого внезапного появления – неизвестна. Вероятно, бункер диктатору уже надоел.

Путина транслируют в записи

Недавно Путин снова на неделю исчез из публики. Диктатора последний раз видели, когда Шойгу заявил о выводе российских войск из Херсона.

15 ноября на одном из российских каналов показали выступление главы Кремля. Однако политтехнолог Михаил Шейтельман убежден, что российские пропагандисты, пытаясь создать иллюзию присутствия Путина в информационном пространстве, транслируют по телевидению странные записи. Говорит, что видео снимали еще в мае.

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