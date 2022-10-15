Об этом 24 каналу сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, Таджикистан больше не зависит от Российской Федерации как от защиты.

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"Президент Таджикистана стал вторым Токаевым"

Шейтельман подчеркнул, что со стороны президента Таджикистана Эмомали Рахмона действительно был демарш против российского диктатора Владимира Путина.

Президент Таджикистана стал в каком-то смысле вторым Токаевым,

– сказал политтехнолог.

Он напомнил, что в мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продемонстрировал, что Казахстан больше не является сателлитом России ни при каких обстоятельствах. Прямо на сцене Санкт-Петербургского экономического форума Токаев заявил Путину, что не признает его квазиреспублик.

Если вы помните, было важное продолжение. Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин приехал в Казахстан намеренно перед встречей с Путиным и, стоя рядом с Токаевым, сказал, что теперь территориальная целостность Казахстана гарантирована Китаем,

– заявил Шейтельман.

Он отметил, что ранее территориальная целостность Казахстана гарантировалась Организацией договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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Почему президент Таджикистана на это решился

Шейтельман заявил, что после этого Таджикистан, территориально не граничащий с Российской Федерацией и ранее опасавшийся захвата россиянами, тоже заявил, что больше не боится Москвы. В конце концов он решился на такой важный шаг.

Во-первых, у них российская база на границе с Афганистаном и военные оттуда частично выведены в значительной степени на фронт в Украине. И Таджикистан больше не зависит от России как от защиты. Она больше не защищает Таджикистан от талибов,

– подчеркнул он.

По словам политтехнолога, Таджикистан больше не боится оккупации, ведь сможет отбиться от россиян, которые остаются на базе.

Он видит пример Казахстана. И таджики, я думаю, договорились с китайцами. Мне кажется, что президент Таджикистана все это говорил, предварительно проговорив с Китайской Народной Республикой, с ее главой Си Цзиньпином,

– сказал Шейтельман.

Он добавил, что не удивится, если после этого Цзиньпин примет у себя президента Таджикистана и скажет, что Китай является гарантом территориальной целостности его страны.

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