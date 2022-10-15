Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Таджикистан більше не залежить від Російської Федерації як захисту.
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"Президент Таджикистану став другим Токаєвим"
Шейтельман наголосив, що з боку президента Таджикистану Емомалі Рахмона це справді був демарш проти російського диктатора Владіміра Путіна.
Президент Таджикистану став у якомусь сенсі другим Токаєвим,
– сказав політтехнолог.
Він нагадав, що у травні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв продемонстрував те, що Казахстан більше не є сателітом Росії за жодних обставин. Просто на сцені Санкт-Петербурзького економічного форуму Токаєв заявив Путіну, що не визнає його квазіреспублік.
Якщо ви пам'ятаєте, було важливе продовження. Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін приїхав у Казахстан навмисно перед зустріччю з Путіним і, стоячи поряд із Токаєвим, сказав, що тепер територіальна цілісність Казахстану гарантована Китаєм,
– заявив Шейтельман.
Він зауважив, що раніше територіальна цілісність Казахстану була гарантована Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ).
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Чому президент Таджикистану на це наважився
Шейтельман заявив, що після цього Таджикистан, який територіально не межує з Російською Федерацією й раніше остерігався захоплення росіянами, теж заявив, що більше не боїться Москви. Тож, зрештою він зважився на такий важливий крок.
По-перше, у них російська база на кордоні з Афганістаном і військові звідти частково виведені значною мірою на фронт в Україну. І Таджикистан більше не залежить від Росії як захисту. Вона більше не захищає Таджикистан від талібів,
– наголосив він.
За словами політтехнолога, Таджикистан більше не боїться окупації, адже зможе відбитися від тих росіян, що залишаються на базі.
Він бачить приклад Казахстану. І таджики, я думаю, домовилися з китайцями. Мені здається, що президент Таджикистану все це казав, попередньо проговоривши з Китайською Народною Республікою, з її главою Сі Цзіньпіном,
– сказав Шейтельман.
Вінн додав, що не здивується, якщо після цього Цзіньпін прийме у себе президента Таджикистану і скаже, що Китай є гарантом територіальної цілісності його країни.
Різкі заяви Путіну з боку його союзників: що відомо
- Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час виступу на Петербурзькому міжнародному економічному форумі наголосив, що не визнає квазіреспубліки на Донбасі.
- Касим-Жомарт Токаєв пішов у відкриту конфронтацію з російським диктатором Путіним. Тож, від Росії почали відвертатися ті союзники, на підтримку яких вони так сподівалися.
- 14 жовтня на саміті "Росія – Центральна Азія" в Астані президент Таджикистану попросив Путіна не ставитись до країн Центральної Азії так, як це було в СРСР.