Про це 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Таджикистан більше не залежить від Російської Федерації як захисту.

Зверніть увагу Путін невдовзі може призупинити або скасувати мобілізацію: в ISW пояснили, для чого це диктатору

"Президент Таджикистану став другим Токаєвим"

Шейтельман наголосив, що з боку президента Таджикистану Емомалі Рахмона це справді був демарш проти російського диктатора Владіміра Путіна.

Президент Таджикистану став у якомусь сенсі другим Токаєвим,

– сказав політтехнолог.

Він нагадав, що у травні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв продемонстрував те, що Казахстан більше не є сателітом Росії за жодних обставин. Просто на сцені Санкт-Петербурзького економічного форуму Токаєв заявив Путіну, що не визнає його квазіреспублік.

Якщо ви пам'ятаєте, було важливе продовження. Глава Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін приїхав у Казахстан навмисно перед зустріччю з Путіним і, стоячи поряд із Токаєвим, сказав, що тепер територіальна цілісність Казахстану гарантована Китаєм,

– заявив Шейтельман.

Він зауважив, що раніше територіальна цілісність Казахстану була гарантована Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Шейтельман пояснив, чому президент Таджикистану влаштував демарш проти Путіна: дивіться відео

Чому президент Таджикистану на це наважився

Шейтельман заявив, що після цього Таджикистан, який територіально не межує з Російською Федерацією й раніше остерігався захоплення росіянами, теж заявив, що більше не боїться Москви. Тож, зрештою він зважився на такий важливий крок.

По-перше, у них російська база на кордоні з Афганістаном і військові звідти частково виведені значною мірою на фронт в Україну. І Таджикистан більше не залежить від Росії як захисту. Вона більше не захищає Таджикистан від талібів,

– наголосив він.

За словами політтехнолога, Таджикистан більше не боїться окупації, адже зможе відбитися від тих росіян, що залишаються на базі.

Він бачить приклад Казахстану. І таджики, я думаю, домовилися з китайцями. Мені здається, що президент Таджикистану все це казав, попередньо проговоривши з Китайською Народною Республікою, з її главою Сі Цзіньпіном,

– сказав Шейтельман.

Вінн додав, що не здивується, якщо після цього Цзіньпін прийме у себе президента Таджикистану і скаже, що Китай є гарантом територіальної цілісності його країни.

Різкі заяви Путіну з боку його союзників: що відомо