На запитання про пропозицію припинити вогонь на лінії фронту Путін заявив, що не хоче перемир'я. Про це російський диктатор повідомив на так званих "Підсумках року", передає 24 Канал.

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Чому Путін не хоче перемир'я

Свою відповідь Путін аргументував тим, що перемир'я нібито дасть "перепочинок ЗСУ" для перегрупування. Російський диктатор цинічно заявив, що буцімто Росії потрібен мир, а не перемир'я.

Путін вважає, що мир має містити якісь "гарантії" для громадян держави-агресорки. Він також побідкався, що питання про те, як забезпечити ці "гарантії" є досить складним.

Російський диктатор, зокрема згадав і про короткострокове "різдвяне перемир'я", ідею якого так активно просуває угорський прем'єр Віктор Орбан. Путін заявив, що наразі нібито попросив Орбана поговорити щодо цього з українською стороною.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини заявив, що готовий до дискусії із Зеленським та хоче обговорити з ним "різдвяне перемир'я" у Брюсселі, де обидва політики перебувають з нагоди саміту ЄС.

Водночас у Зеленського відповіли, що Україна прагне справедливого миру, а путінські "посланці" нікому не потрібні.