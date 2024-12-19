Трансляцію прямої лінії Путіна показували пропагандистські канали, передає 24 Канал.

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Попри те, що промова Путіна і так була переповнена пустими погрозами та брехливими заявами, він ще вирішив додати трохи гумору. Але, очевидно, помічники російського президента забули "підказати" публіці, в який момент треба сміятися.

Можливо ефект від жарту був би кращим, якби Путін швидше розповідав його. Але на відео чути, як російський диктатор плутається, запинається та невпевнено мямлить. На оприлюднених кадрах видно, що Путін хотів розповісти анекдот про слово на 3 літери.

Який анекдот розповів Путін: дивіться відео

Пряма лінія Путіна: що про це відомо

19 грудня 2024 року Володимир Путін провів пресконференцію, під час якої обговорив низку питань: