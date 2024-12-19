Таку думку в етері 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що перший указ Трампа стосуватиметься видобутку нафти в США (процесу розширення буріння свердловин), другий – нелегальної міграції.

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Трамп може знизити ціну на нафту

Ці 2 укази, за переконанням Пінкуса, новообраний президент США підпише одразу і тим самим потужно вдарить по сьогоднішній ціні за нафту в розмірі 72 доларів за 1 барель. Зі слів громадського діяча, Трамп захоче знизити вартість до 40, а то й до 30 доларів.

"Це кінець Путіна. Економіка Росії буде тріщати, хоча це вже відбувається зараз. Путін платить контрактникам не 33 тисячі доларів, як це було раніше, а 11 тисяч доларів. В 3 рази знизився рівень цих подачок, які він дає тим, хто йде вбивати українців. Це відбувається зараз, а що буде, коли ціна за барель впаде? А це станеться дуже швидко", – спрогнозував Пінкус.

На думку громадського діяча, Китай не захоче загострювати відношення з США, адже вони допомагатимуть йому легально купувати нафту за низькою ціною. Пінкус впевнений, що Трамп до цього доведе, адже він це робив під час своєї першої каденції. Тоді він зі 120 доларів знизив вартість нафти до 40.

Тоді долю Путіна вирішить його оточення або ж він це зробить самостійно одним патроном,

– озвучив Пінкус.

Чи погодиться Трамп на умови Путіна

Громадський діяч також висловив думку й щодо переговорів, які Трамп хоче ініціювати між Україною та Росією задля припинення війни. Пінкус вважає, що ті умови, які російський диктатор висуває сьогодні – неприйнятні.

"Невже хтось думає, що Трамп, самолюбний егоїст, піде на вимоги Путіна стосовно угоди? Варто поглянути на ці вимоги: аби Україна не вступала в НАТО, не отримувала зброю, ніяких буферних зон з введенням солдатів НАТО. А хто його буде запитувати, він буде диктувати, як жити всьому світу? Трамп ніколи не це не піде", – зауважив Пінкус.

Нагадаємо, очільник Кремля під час прямої лінії 19 грудня заявив, що Росія погодиться на переговори тільки з легітимною владою України, а президента Зеленського він легітимним не вважає.

Президент України Зеленський під час своєї пресконференції висловився стосовно того, аби ЄС та США були об'єднані у своїх намірах допомогти нашій країні, а після інавгурації Трампа був розроблений план, який зупинить агресію Путіна.