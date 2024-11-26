На які країни Трамп хоче накласти мита

Трамп заявив, що серед його перших указів буде введення 25-відсоткового тарифу на всі товари з Канади та Мексики, а також додаткового 10-відсоткового тарифу на імпорт з Китаю, передає 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".

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При цьому, США залишаються найбільшим імпортером у світі, а Мексика, Китай і Канада є трійкою провідних постачальників.

20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягнути з Мексики та Канади 25-відсоткові мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів,

– написав він.

Зверніть увагу! Запровадження цих тарифів може суттєво підвищити ціни для американських споживачів на широкий спектр товарів: від пального та автомобілів до сільськогосподарської продукції.

Трамп заявив, що "тисячі людей проникають через кордони Мексики та Канади, приносячи з собою небачений рівень злочинності та наркотиків". Він запевнив, що нові тарифи діятимуть, поки наркотики, зокрема фентаніл, та нелегальна міграція не припинять своє "вторгнення в США".

І Мексика, і Канада мають абсолютне право і владу легко вирішити цю давно назрілу проблему. Ми вимагаємо, щоб вони скористалися цією владою,

– продовжив він.

В іншому пості Трамп зазначив, що неодноразово обговорював з Китаєм проблему величезної кількості наркотиків, зокрема фентанілу, які постачаються до США, але ці переговори не принесли результатів.