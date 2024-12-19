Такое мнение в эфире 24 Канала высказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что первый указ Трампа будет касаться добычи нефти в США (процесса расширения бурения скважин), второй – нелегальной миграции.

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Трамп может снизить цену на нефть

Эти 2 указа, по убеждению Пинкуса, новоизбранный президент США подпишет сразу и тем самым мощно ударит по сегодняшней цене за нефть в размере 72 долларов за 1 баррель. По словам общественного деятеля, Трамп захочет снизить стоимость до 40, а то и до 30 долларов.

"Это конец Путина. Экономика России будет трещать, хотя это уже происходит сейчас. Путин платит контрактникам не 33 тысячи долларов, как это было раньше, а 11 тысяч долларов. В 3 раза снизился уровень этих подачек, которые он дает тем, кто идет убивать украинцев. Это происходит сейчас, а что будет, когда цена за баррель упадет? А это произойдет очень быстро", – спрогнозировал Пинкус.

По мнению общественного деятеля, Китай не захочет обострять отношения с США, ведь они будут помогать ему легально покупать нефть по низкой цене. Пинкус уверен, что Трамп до этого доведет, ведь он это делал во время своей первой каденции. Тогда он со 120 долларов снизил стоимость нефти до 40.

Тогда судьбу Путина решит его окружение или же он это сделает самостоятельно одним патроном,

– озвучил Пинкус.

Согласится ли Трамп на условия Путина

Общественный деятель также высказал мнение и о переговорах, которые Трамп хочет инициировать между Украиной и Россией для прекращения войны. Пинкус считает, что те условия, которые российский диктатор выдвигает сегодня – неприемлемы.

"Неужели кто-то думает, что Трамп, самолюбивый эгоист, пойдет на требования Путина относительно соглашения? Стоит взглянуть на эти требования: чтобы Украина не вступала в НАТО, не получала оружие, никаких буферных зон с введением солдат НАТО. А кто его будет спрашивать, он будет диктовать, как жить всему миру? Трамп никогда не это не пойдет", – заметил Пинкус.

Напомним, глава Кремля во время прямой линии 19 декабря заявил, что Россия согласится на переговоры только с легитимной властью Украины, а президента Зеленского он легитимным не считает.

Президент Украины Зеленский во время своей пресс-конференции высказался относительно того, чтобы ЕС и США были объединены в своих намерениях помочь нашей стране, а после инаугурации Трампа был разработан план, который остановит агрессию Путина.