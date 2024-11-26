Що містить енергетичний план Трампа

Головним акцентом стане зняття обмежень на експорт зрідженого природного газу, введеного чинним очільником країни Джо Байденом, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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Також адміністрація Трампа планує схвалити проєкти, які раніше були заморожені через необхідність екологічних перевірок. Як пише видання, серед них знаходяться великі інфраструктурні об’єкти в Луїзіані, зокрема з CP2 Venture Global і Energy Transfer.

США є провідним у світі виробником природного газу та сталим найбільшим експортером LNG у 2022 році, особливо коли Європа почала відмовлятися від російських енергоресурсів після вторгнення в Україну,

– зазначають у Reuters.

Зокрема для того, аби обійти тривалі бюрократичні процедури, Дональд Трамп має намір оголосити надзвичайний стан у сфері енергетики. Це надасть змогу ухвалювати рішення без тривалих узгоджень із Конгресом та регуляційними органами.

Інші пункти плану Трампа

Серед основних пунктів плану також є скасування податкових пільг для електромобілів та перегляд стандартів для "чистих" електростанцій. Такі зміни можуть суттєво вплинути на перехід Сполучених Штатів до екологічно чистої енергетики.

Зверніть увагу! Зокрема, Дональд Трамп планує реанімувати трубопровід Keystone XL, скасування якого стало одним із перших рішень Джо Байдена на посаді президента. Однак реалізація проєкту потребуватиме багато часу та нових узгоджень із землевласниками.

Буріння нафтових свердловин

Трамп також прагне розширити буріння нафтових свердловин. Джерела, на яке посилається видання, очікують, що Трамп прискорить обробку дозволів, частіше проводитиме аукціони та пропонуватиме землі, які з більшою ймовірністю нададуть нафту.

Попри довший час видачі дозволів, Міністерство внутрішніх справ Байдена схвалювало в середньому більше дозволів на наземне буріння, ніж за першу адміністрацію Трампа, про що свідчать дані,

– пише Reuters.

Зазначено, що новообраний президент прагнутиме прискорити буріння біля узбережжя США та на федеральних землях. Це значно відрізнятиметься від показника, що чинний за керівництва Байдена.

Так середній час для отримання дозволу на буріння на федеральних і індіанських землях у перші три роки президентства Байдена становив 258 днів, тоді як під час першої адміністрації Трампа цей показник був 172 дні.