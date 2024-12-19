Президент "Асамблеї народів Кавказу", державний і громадський діяч незалежної Чечні Руслан Кутаєв в ефірі 24 Каналу розповів, що у той час, коли Путін заявляв, що він дагестанець, чим надсилав сигнал російським народам про свою солідарність, закликаючи довіряти йому й бути разом, ФСБ мала зовсім інший намір.

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Під кураторством голови Слідчого комітету Александра Бастрикіна вона почала нацьковувати росіян одне проти одного та розпалюти ворожнечу.

Вони влаштовують гоніння на Кавказ, мусульман. Лише півтора мільйона таджиків, за найскромнішими підрахунками, є громадянами Росії. Вони мають громадянство. Ось цю велику силу ФСБ протиставляє титульній російській нації. Чому? Щоб підірвати цю єдність і підтримку Путіна,

– розповів Руслан Кутаєв.



На його думку, ФСБ уже створює постпутінську Росію, постпутінську владу, оскільки розуміє, що Росія програла Україні.

Цікаво! Справді вірною Путіну в Росії залишилась Росгвардія, а це приблизно один мільйон людей. Вона займається тим, щоб пригнічувати невдоволення всередині Росії.

"Патрушев і Бортников не хочуть, щоб їх поховали під руїнами путінської будівлі. Тому вони намагаються уникнути поразки і домовитися з Україною. Швидше за все, вони давно ведуть консультації зі США. Мовляв, ось вам Путін, давайте ми його вам здамо і визнаємо всі ваші вимоги. Їм важливо зберегти владу в Росії", – підкреслив Руслан Кутаєв.

Що це їм дасть

Кутаєв вважає, що, аби "нагодувати" російський народ, вони створюють складні відносини всередині самої Росії: переслідуваннями, звинуваченнями мусульман у злочинах, яких ті не скоювали. Їм потрібна перемога, і саме цю перемогу вони намагаються здобути всередині країни.

"Цей комплекс різних напрямків і різних рухів у самому керівництві Росії свідчить, що Путін діє в одному напрямку: намагається об'єднати все, що є в Росії. ФСБ усвідомлено протиставляє одну частину Росії іншій. І ця робота ведеться проти Путіна", – зазначив Кутаєв.