Владімір Путін розпочав пресконференцію. Трансляцію ведуть пропагандистські канали, передає 24 Канал.
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Путін сказав, чи "стала ближче перемога"
Владімір Путін відповів на питання про так звану "СВО", тобто повномасштабну війну в Україні.
Путін про санкції
Російський президент наполягає, що санкції мають вплив, але не такий сильний, вони не є ключовими.
Економіка Росії – перша в Європі, – Путін
Владімір Путін сказав, що економіка Росії стабільна. Ймовірно, він не в курсі про ситуацію із російським рублем.
Він також заявив про зростання економіки у Росії за цей рік.
За його словами, економіка Росії вийшла на перше місце у Європі. Він заявив про те, що економіка європейських країн не зростає.
Розпочалась Пряма лінія Путіна
Цього року російський президент поєднав пресконференцію та пряму лінію з народом. Це друга пряма лінія після початку повномасштабної війни.
Путін почав говорити про те, що росіянам "нудно, коли все стабільно", тому потрібна "двіжуха".
Пряма лінія Владіміра Путіна: дивіться трансляцію