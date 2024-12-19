Владімір Путін розпочав пресконференцію. Трансляцію ведуть пропагандистські канали, передає 24 Канал.

Дивіться також Україна не зменшуватиме чисельність армії, навіть на шляху до НАТО, – Зеленський

11:34, 19 грудня

Путін сказав, чи "стала ближче перемога"

Владімір Путін відповів на питання про так звану "СВО", тобто повномасштабну війну в Україні.

11:30, 19 грудня

Путін про санкції

Російський президент наполягає, що санкції мають вплив, але не такий сильний, вони не є ключовими.

11:15, 19 грудня

Економіка Росії – перша в Європі, – Путін

Владімір Путін сказав, що економіка Росії стабільна. Ймовірно, він не в курсі про ситуацію із російським рублем.

Він також заявив про зростання економіки у Росії за цей рік.

За його словами, економіка Росії вийшла на перше місце у Європі. Він заявив про те, що економіка європейських країн не зростає.

11:05, 19 грудня

Розпочалась Пряма лінія Путіна

Цього року російський президент поєднав пресконференцію та пряму лінію з народом. Це друга пряма лінія після початку повномасштабної війни.

Путін почав говорити про те, що росіянам "нудно, коли все стабільно", тому потрібна "двіжуха".

Пряма лінія Владіміра Путіна: дивіться трансляцію