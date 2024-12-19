11:15, 19 грудня

Владімір Путін сказав, що економіка Росії стабільна. Ймовірно, він не в курсі про ситуацію із російським рублем.

Він також заявив про зростання економіки у Росії за цей рік.

За його словами, економіка Росії вийшла на перше місце у Європі. Він заявив про те, що економіка європейських країн не зростає.