11:51, 19 декабря

Российский президент в очередной раз высказался о том, что в Украине есть много тех, кто мечтает "избавить свою страну от нацистского режима". он в который раз повторил этот пропагандистский тезис.

Путин убежден, что ему есть с кем говорить "на Украине".