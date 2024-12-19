Владимир Путин начал пресс-конференцию. Трансляцию ведут пропагандистские каналы, передает 24 Канал.
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Там много наших, – Путин об Украине
Российский президент в очередной раз высказался о том, что в Украине есть много тех, кто мечтает "избавить свою страну от нацистского режима". он в который раз повторил этот пропагандистский тезис.
Путин убежден, что ему есть с кем говорить "на Украине".
Путин о "Орешнике"
Путин отметил, что это "современное оружие", но все, что делается – опирается на другие разработки.
Он также снова отрицал, что это модифицированная межконтинентальная ракета.
Он также сказал, что "Орешник" нельзя сбить. Надо напомнить, что ранее он так высказывался о "Кинжалах", которые Украина сейчас успешно перехватывает.
Российские военные в Курской области не получают выплат
Владимир Путин пообещал это исправить. Сказал. что для него это "неожиданная информация", однако он "понимает, о чем речь".
Когда "освободят" Курскую область
Путин отказался называть конкретную дату, когда Курскую область "освободят". Он считает, что украинским войскам "не было смысла" заходить в этот регион. Путин решил умолчать, что именно Россия начала полномасштабную войну против нашего государства.
Он также отметил, что все разрушения будут восстановлены.
Путин сказал, "стала ли ближе победа"
Владимир Путин ответил на вопрос о так называемой "СВО", то есть полномасштабной войне в Украине.
По его словам, движение идет "по всей линии фронта". он сказал, что российские военные "возвращают" территорию квадратными метрами.
Путин также сказал, что способности российской армии растут. Иронично, что после этого он начал говорить о бригаде, которая работает в Курской области против украинских военных.
Путин о санкциях
Российский президент настаивает, что санкции имеют влияние, но не такое сильное, они не являются ключевыми.
Экономика России – первая в Европе, – Путин
Владимир Путин сказал, что экономика России стабильна. Вероятно, он не в курсе о ситуации с российским рублем.
Он также заявил о росте экономики в России за этот год.
По его словам, экономика России вышла на первое место в Европе. Он заявил о том, что экономика европейских стран не растет.
Началась Прямая линия Путина
В этом году российский президент соединил пресс-конференцию и прямую линию с народом. Это вторая прямая линия после начала полномасштабной войны.
В прошлом году он отвечал на вопросы в течение 4 часов.
Путин начал говорить о том, что россиянам "скучно, когда все стабильно", поэтому нужна "движуха".
Прямая линия Владимира Путина: смотрите трансляцию