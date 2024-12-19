Сообщает корреспондент 24 Канала со ссылкой на Владимира Зеленского во время встречи с журналистами в Брюсселе. Он отметил, что украинская армия должна быть крупнейшей в Европе.

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Готова ли Украина уменьшить численность армии

Зеленский подчеркнул, что лучшей гарантией безопасности для Украины является вступление в НАТО, хотя также рассматриваются альтернативные варианты гарантий, в частности санкции и финансовая поддержка.

Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова,

– подчеркнул Зеленский.

Поэтому Украина не может позволить себе сокращать численность армии. По его словам, украинская армия должна быть сильной и крупнейшей в Европе.

"Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО", – отметил президент.

Он добавил, что отказавшись от большой армии, Украина, не будучи членом НАТО, очень рискует.